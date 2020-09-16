З “коронавірусного” фонду витратили 22,9 мільйона - Мінфін

З Фонду боротьби з COVID-19 станом на 11 вересня витрачено 22,9 млрд грн, або 35% від загальної суми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Станом на 11 вересня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 витрачено 22,9 млрд грн з 66 млрд грн. Це 35% від загальної суми", - йдеться у повідомленні.

При цьому на охорону здоров’я використано 2,3 млрд грн з 16,3 млрд, або 14,2%, на соціальний захист – 9,1 млрд грн з 10,6 млрд, або 86%, на забезпечення правопорядку – 2,4 млрд грн із 2,5 млрд, або 95%. На освіту, а саме: на повернення коштів за пробне ЗНО, витрачено 52,5 млн грн, або 100% виділених коштів.

На будівництво і ремонт доріг використано 9,1 млрд із 35 млрд грн, або 26%, на сферу культури виділено 1 млрд грн, які поки не використані. На відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, виділено 524,2 млн грн, які ще не використані.

Так, за напрямами спрямування коштів на грошову допомогу громадянам, а саме: на допомогу дітям-підприємців (ФОП) на спрощеній системі оподаткування, виділено 1,1 млрд грн, з яких використано 810,3 млн грн, або 73,2%.

Також у Фонді боротьби з COVID-19 на доплати працівникам з ліквідації COVID-19 виділено 8,6 млрд грн, з яких використано 2,5 млрд, або 29%.

На заходи для запобігання спалахів COVID-19 передбачено 46,1 млрд грн, з яких використано 11,3 млрд грн, або 24,5%. Крім того, на соціальну підтримку передбачено 9,4 млрд грн, з яких використано 8,2 млрд грн, або 87,2%.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 квітня затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Від початку у Фонд закладалося 64,7 млрд грн, ці кошти передбачені у державному бюджеті. З урахуванням змін, ухвалених законами України та рішеннями уряду, обсяг Фонду сягнув 66 млрд грн.

Станом на 24 липня уряд розподілив 66 млрд грн коштів Фонду боротьби з COVID-19 за пріоритетними напрямами.