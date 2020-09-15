ВООЗ та Євросоюз передали Україні кисневі концентратори для COVID-лікарень

Всесвітня організація охорони здоров'я та Євросоюз передали Україні понад 100 кисневих концентраторів для 44 лікарень, які визначені для лікування хворих на COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу розповів голова представництва ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

“Сьогодні ми можемо оголосити про факт поставки більше ніж 100 кисневих концентраторів, які надійшли завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу і були закуплені ВООЗ. Постачання даного устаткування буде спрямовано в 44 лікарні, які лікують пацієнтів з COVID-19, з метою допомоги хворим оговтатися від коронавірусу. Дані поставки охоплюють критично важливі потреби із забезпечення обладнанням в місця, які найбільше постраждати від COVID-19. І серед таких ми нараховуємо Львів, Чернівці, Харків, а також такі міста як Київ та Умань”, - сказав Хабіхт.

Він додав, що кисневі концентратори були закуплені згідно з вимогами МОЗ до стандартів якості та безпеки щодо обладнання. Розподілом концентраторів буде займатися бюро ВООЗ в країні — згідно з потребами, які визначило Міністерство охорони здоров’я. Доставка кисневих концентраторів буде здійснена протягом 1-2 наступних днів.

ЄС та ВООЗ передали Україні кисневі концентратори для пацієнтів з COVID-19 / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

Кисневі концентратори надають можливість неінвазивного способу насичення киснем пацієнтів з COVID-19. Киснева терапія наразі є одним з основних кроків в лікуванні пацієнтів з важким перебігом хвороби, у яких спостерігається низький рівень кисню в крові.

Як повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, уряд поставив за мету забезпечити 80% ліжкового фонду, який відведено для лікування хворих на COVID-19, централізованою подачею кисню.

“Сьогодні ми маємо 11 тисяч ліжок уже з підведеним киснем. На минулому тижні уряд прийняв рішення і спростив процедуру закупівлі послуг для проведення централізовано кисню в лікарні . В той же час ми розуміємо, що є ліжка, лікарні до яких досить тяжко, економічно невигідно проводити кисень. Тому будуть застосувати саме такі кисневі концентратори в таких місцях, де буде перебувати хворий з коронавірусною хворобою, і де йому також потрібна киснева терапія”, - сказав Ляшко.

Обладнання було закуплене Європейським регіональним бюро ВООЗ за фінансування Європейського Союзу в рамках ініціативи «Солідарність заради здоров’я». Загальна вартість цієї поставки складає понад 78 000 євро.

Загалом Європейський Союз виділив 190 млн євро для допомоги Україні в боротьбі з COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в червні Європейський Союз та Всесвітня організація охорони здоров'я передали засоби індивідуального захисту для 50 медзакладів, які лікують пацієнтів з COVID-19 в Україні, зокрема, 50 тисяч медичних масок, 250 тисяч халатів, 125 тисяч респіраторів, 5 тисяч захисних щитків, а також 2,5 тисячі спеціальних окулярів. Також в межах ініціативи ЄС “Солідарність заради здоров’я" було проведено закупівлю обладнання та тестів для обласних лабораторних центрів України.