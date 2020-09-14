Вакцина від COVID-19 не завершить пандемію - ВООЗ

У європейському представництві ВООЗ заявляють, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не завершить пандемію, та сумніваються, що вона буде однаково ефективною для всіх груп населення.

Як передає Укрінформ, про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, інформує Daily Star.

"Я весь час чую: "Вакцина завершить пандемією". Звичайно, ні!

Ми навіть не знаємо, чи вакцина допоможе всім групам населення. Зараз ми бачимо деякі ознаки того, що вона допоможе одній групі, а іншій ні. Кінець пандемії - це момент, коли ми як спільнота навчимося жити з цією пандемією. І це залежить від нас, в цьому позитив", - зазначив чиновник.

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Крім того, у ВООЗ прогнозують зростання кількості смертей від коронавірусної хвороби в країнах Європи вже з наступного місяця. Збільшення кількості смертей буде пов'язано зі зростанням кількості випадків захворювання.

"Ситуація ускладнюється. У жовтні та листопаді ми побачимо більшу кількість смертей", - додав Клюге.

Станом на ранок 14 вересня у світі загалом зафіксовано 29,185 млн випадків коронавірусу, з них 928 тис. летальних.