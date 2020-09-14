Вакцина від COVID-19 не завершить пандемію - ВООЗ
Як передає Укрінформ, про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, інформує Daily Star.
"Я весь час чую: "Вакцина завершить пандемією". Звичайно, ні!
Ми навіть не знаємо, чи вакцина допоможе всім групам населення. Зараз ми бачимо деякі ознаки того, що вона допоможе одній групі, а іншій ні. Кінець пандемії - це момент, коли ми як спільнота навчимося жити з цією пандемією. І це залежить від нас, в цьому позитив", - зазначив чиновник.
Крім того, у ВООЗ прогнозують зростання кількості смертей від коронавірусної хвороби в країнах Європи вже з наступного місяця. Збільшення кількості смертей буде пов'язано зі зростанням кількості випадків захворювання.
"Ситуація ускладнюється. У жовтні та листопаді ми побачимо більшу кількість смертей", - додав Клюге.
Станом на ранок 14 вересня у світі загалом зафіксовано 29,185 млн випадків коронавірусу, з них 928 тис. летальних.