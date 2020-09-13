AstraZeneca поновила випробування оксфордської вакцини проти коронавірусу

Компанія AstraZeneca відновила третю фазу клінічних випробувань вакцини від коронавірусу AZD1222, розробленої спільно з Оксфордським університетом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що компанія AstraZeneca відновила випробування після того, як Британське агентство з регулювання лікарських засобів і виробів медичного призначення (MHRA) підтвердило безпеку випробувань.

Як повідомляв Укрінформ, клінічні випробування були припинені 6 вересня після інформації про виникнення захворювання неясної етіології у одного з добровольців.

Клінічні випробування вакцини-кандидата AZD1222, розробленої AstraZeneca спільно Оксфордським університетом, проводилися у Великій Британії, Бразилії і ПАР.