В Україні за тиждень кількість ПЛР-тестувань зросла майже на 7,5 тисячі
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів на брифінгу 14 вересня.
"З 7 по 13 вересня було зроблено 164 929 тестувань методом ПЛР. Ми продовжуємо збільшувати кількість тестувань. Якщо порівнювати з минулим тижнем, тобто з 31 серпня по 6 вересня, то на той час було проведено 157 561 тестування. Майже на 7 500 тестів методом ПЛР ми зробили більше", - сказав Степанов.
Він зазначив, що за минулий тиждень виявлено 18 729 випадків захворювання на коронавірус.
Також за минулий тиждень госпіталізовано 2 920 людей з коронавірусом, що на 100 людей більше ніж за позаминулий тиждень.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 13 вересня, виявили 2 462 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 156 797.