"Коронавірусного" фонду наступного року не буде – глава Мінфіну

Проєкт держбюджету України на наступний рік не передбачає фінансування додаткових фондів таких, як фонд боротьби з Covid-19.

Про це 14 вересня, на брифінгу щодо проєкту держбюджету на 2021 рік, сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас не передбачається додаткових фондів таких, як Covid-19, ми видатки спрямували на прямих головних розпорядників - це МОЗ та Міносвіти, тому цієї програми вже не буде в наступному році",- сказав Марченко.

Також він додав, що оскільки було проведено реформу територіального устрою та скорочено кількість районів, то в цій частині буде суттєве вивільнення видатків саме за цим напрямком. За іншими напрямками бюджету, жодних скорочень видатків не передбачається.

Міністр фінансів наголосив, що проєкт державного бюджету на 2021 рік було підготовлено таким чином, щоб його можна було виконати незалежно від того, який міністр фінансів буде наступного року. "Ми намагались зробити його максимально реалістичним і не вдаватись у формат "давайте зробимо красивий бюджет", щоб потім можна якийсь тиждень пересидіти в кріслі міністра. Тому чи я буду міністром фінансів в наступному році чи наступний міністр фінансів, але він зможе цей бюджет виконати",- підкреслив Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів у квітні цього року створив Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Розмір Фонду на поточний рік становить 65 млрд грн, що було передбачено у державному бюджеті.

Проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає зростання економіки на рівні 4,6%, та інфляцію у 7,3%. Як передбачає Бюджетний кодекс України, Кабінет Міністрів затверджує і подає до парламенту до 15 вересня проєкт закону про державний бюджет на наступний рік.