В уряді назвали проєкт бюджету-2021 реалістичним і збалансованим

Проєкт державного бюджету на 2021 рік, який уряд внесе на розгляд Верховної Ради, є збалансованим та відповідає конкретним викликам сьогодення.

Як передає Укрінформ, про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

“Сьогодні уряд подасть проєкт держбюджету на 2021 рік до Верховної Ради. Проєкт основного фінансового документа країни є збалансованим та відповідає конкретним викликам сьогодення. Основна увага: підтримка громадян та бізнесу, новий поштовх розвитку регіонів, продовження оновлення інфраструктури. В проєкті бюджету збільшені як соціальна складова, так і видатки розвитку. Уряд розраховує на конструктивну співпрацю з парламентом та оперативне ухвалення цього документа”, - зазначив Прем’єр-міністр.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, проєкт бюджету-2021 є реалістичним та збалансованим, ґрунтується на макроекономічному прогнозі, який було ухвалено урядом у липні цього року. “По суті це бюджет можливостей для розвитку економіки та підтримки наших громадян і бізнесу в умовах “перезапуску” економіки після удару пандемії коронавірусної хвороби”, - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів погодив на позачерговому засіданні у понеділок проєкт державного бюджету на 2021-й рік.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що у проєкті передбачено 4,7% зростання ВВП, до 6% - плановий дефіцит бюджету, курс - до 29 грн за 1 долар.

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Як передбачає Бюджетний кодекс, Кабінет Міністрів затверджує і подає до парламенту до 15 вересня проєкт закону про державний бюджет на наступний рік.