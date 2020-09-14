Кабмін погодив проєкт держбюджету на 2021 рік

Кабінет Міністрів погодив на позачерговому засіданні у понеділок проєкт Державного бюджету на 2021-й рік.

Про це поінформував представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні зранку на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік". Ухвалення проєкту бюджету урядом відбулося згідно із графіком бюджетного процесу - до 15 вересня документ має бути переданий на розгляд Верховної Ради”, - написав Мокан.

За його словами, уряд також схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень". В ньому, зокрема, йдеться про необхідність заходів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень та зниження податкового боргу, а також стимулювання економічної активності суб'єктів господарювання в умовах тривалих карантинних обмежень.

“Також Кабмін ухвалив проєкт закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" щодо врегулювання низки питань, пов'язаних із підготовкою проєкту закону про Державний бюджет України на 2021-й рік”, - додав представник уряду у Верховній Раді.

Як повідомлялося раніше, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що у проєкті передбачено 4,7% зростання ВВП, до 6% - плановий дефіцит бюджету, курс - до 29 грн за 1 долар.

Як передбачає Бюджетний кодекс України, Кабінет Міністрів затверджує і подає до парламенту до 15 вересня проєкт закону про державний бюджет на наступний рік.

Фото: КМУ