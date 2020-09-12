Глобальних ротацій в уряді найближчим часом чекати не варто – Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що найближчим часом не варто очікувати глобальної кадрової трансформації в Кабінеті Міністрів.

Як передає Укрінформ, про це спікер сказав 12 вересня під час програми "Особистий формат" в ефірі телеканалу NewsOne.

"Не думаю, що найближчим часом ми будемо бачити глобальну ротацію в Кабінеті Міністрів. Колеги виступали з критикою деяких міністрів, з чимось я можу погоджуватись, із чимось – думаю, що ні. Але сьогодні і, зокрема, під час бюджетного процесу (а я хотів би нагадати, що 15 вересня уряд повинен подати до Верховної Ради проєкт бюджету на наступний рік) і в умовах тих викликів, які стоять перед державою (це і боротьба з коронавірусом, й інші важливі аспекти нашого існування, це і війна, це непросте соціально-економічне становище), говорити про глобальну трансформацію в Кабінеті Міністрів найближчим часом, думаю, не варто", – зазначив Разумков.

На запитання щодо ймовірності кадрових ротацій в економічному блоці уряду спікер відповів: "Теоретично це можливо. І це може бути ініційовано навіть одним народним депутатом, а зал буде визначатися, чи підтримати, чи відхилити цю пропозицію".

Як повідомляв Укрінформ, раніше лідер фракції "Слуги народу" Давид Арахамія в телеефірі заявив, що один із членів уряду незабаром буде відправлений у відставку.

Напередодні заступник голови депутатської фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила, що фракція на своєму засіданні 14 вересня планує обговорити питання порядку денного наступного пленарного тижня Верховної Ради, а також імовірні кадрові зміни у Кабінеті Міністрів.