Міністр фінансів заявив, що не триматиметься за крісло

Міністр фінансів Сергій Марченко готовий до будь-якого розвитку подій і точно не триматиметься за своє крісло, однак, вважає неприйнятним, коли міністр опиняється у підвішеному стані напередодні подання до парламенту закону про державний бюджет на наступний рік.

Як передає Укрінформ, про це Марченко сказав в інтерв'ю виданню Цензор, відповідаючи на запитання, чи готовий він до відставки.

"Я готовий до будь-яких сценаріїв. Ви знаєте, я добре пам’ятаю, у який час погодився очолити міністерство. Згадайте кінець березня: у державі коронавірус, економічна криза, секвестр бюджету… Мені сказали: нам потрібен кризовий менеджер, який візьме на себе відповідальність витягнути дохідну і видаткову частини бюджету, виконати зобов'язання перед зовнішніми кредиторами… Ти готовий? Я погодився. І значну частину взятих зобов’язань, до речі, вже виконав. Тому нині точно не триматимуся за посаду", - сказав Марченко.

Він додав, що готовий публічно звітувати перед парламентом, якщо в депутатів є запитання до його роботи.

"Однак, вважаю неприйнятним, коли міністра намагаються "підвісити" напередодні подання до парламенту проєкту бюджету. Мовляв: влаштуємо йому прочуханку, аби він краще чув деякі прохання… Я готовий до публічної фахової дискусії. Із глибоким усвідомленням важливості і цінності політичних комунікацій із Верховною Радою України",- сказав Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, 30 серпня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив можливість кадрових перестановок у Кабінеті Міністрів цієї осені, уточнивши, що йдеться про можливі ротації в економічному блоці уряду.

У свою чергу, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що міністр економіки Ігор Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку. Він уточнив, що кадрові висновки будуть робити після 15 вересня, коли Кабінет Міністрів має запропонувати Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Фото: НВ / Наталія Кравчук