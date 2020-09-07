Малюська запевняє, що поки не збирається у відставку

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що поки що не збирається у відставку.

Як передає Укрінформ, про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Купа знайомих просять прокоментувати чутки та численні публікації про те, що чи то мене звільнять, чи то я сам у відставку зібрався... Ні, у відставку я поки не збираюся», - зазначив він.

Малюська також проілюстрував свою відповідь фотографією, на якій зображений перед монітором комп’ютера з відром попкорну.

Він також закликав співробітників Мін'юсту активно працювати. «...Якщо хтось із підлеглих розслабиться і перестане швидко та активно працювати, очікуючи зміни команди, звільню негайно», - написав він.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, посилаючись на свої джерела, що начебто Дениса Малюську на посаді міністра юстиції може замінити Ірина Венедіктова, яка нині є Генеральним прокурором.