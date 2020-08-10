Малюська сказав, у скільки обходиться державі "законсервована" в’язниця

На утримання однієї "законсервованої" в’язниці, яка не використовується за призначенням, щороку витрачається понад 10 мільйонів гривень.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю одному з телеканалів, відео якого оприлюднено на сторінці Міністерства юстиції у Фейсбуці, передає Укрінформ.

За словами міністра, сьогодні кількість в‘язниць в Україні в рази перевищує потребу в них, і більш як сотню об‘єктів планується поступово виставити на продаж.

«Зараз розпочинається перша хвиля таких продажів - ми продаємо "законсервовані" в’язниці. Держава вже багато років не використовує їх за призначенням, але витрачає щороку великі кошти на їх утримання. Наприклад, на одну в‘язницю щороку витрачається більше 10 млн грн платників податків», - зазначив Малюська.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство юстиції розпочало масовий розпродаж майна пенітенціарної системи. Першою на електронні торги виставлять будівлю державної установи “Ірпінський виправний центр” (№ 132).

Наступною планують продати Південну виправну колонію № 51 в Одесі.