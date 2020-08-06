Великий розпродаж: Малюська переконаний, що в’язниці цікаві багатьом інвесторам

Міністерство юстиції розпочало масовий розпродаж майна пенітенціарної системи. Першою на електронні торги за кілька тижнів виставлять будівлю державної установи “Ірпінський виправний центр” (№ 132).

Як передає Укрінформ, про це сказав журналістам міністр юстиції Денис Малюська у четвер, 6 серпня, у смт.Коцюбинське, де розташована установа.

“Ми розпочинаємо великий розпродаж в’язниць. Це означає, що ми почнемо масово, у великій кількості розпродувати нерухоме майно пенітенціарної системи. Мова іде про установи виконання покарань, слідчі ізолятори, виправні центри. Зараз ми знаходимося на території першого об’єкта, який буде запропонований до продажу, але це лише невеличка частина з того, що нам у майбутньому доведеться продавати”, - сказав Малюська.

Він розповів, що будівля виправного центру була “заморожена” кілька років тому, і з того часу витрачаються кошти на її утримання і охорону. "Мова іде про більше десятка мільйонів гривень на рік”, - уточнив міністр.

Мін’юст почав розпродаж нерухомого майна пенітенціарної системи Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

За словами Малюськи, наразі в Україні 27 таких “заморожених” установ, кожна з них може бути потенційним об’єктом продажу і цікавим для інвесторів.

Малюська повідомив, що поступово великий розпродаж перетвориться на велике будівництво нових слідчих ізоляторів, а згодом - і установ виконання покарань.

“Наша мета - протягом десяти років повністю змінити, перебудувати існуючу в’язничну інфраструктуру. Це вимагатиме значних обсягів продажів, значних обсягів будівництва”, - зауважив міністр.

Він переконаний, що продаж в’язниць цікавий багатьом інвесторам.

“Звичайно, тут ніхто не планує будувати нову в’язницю, чи приватну в’язницю, чи якийсь музей в’язничної інфраструктури. Як правило інтерес потенційного інвестора полягає в тому, що це величезні земельні ділянки. Тут трохи більше чотирьох гектарів землі, і це маленька установа, як для нашої мережі по всій Україні”, - сказав міністр юстиції.

Що буде з об’єктом після продажу, залежатиме від нового власника, наголосив урядовець.

“Придбає їх той, хто запропонує найвищу ціну. Реалізація буде здійснюватися через електронні аукціони. Дати аукціонів по кожному об’єкту ми будемо оголошувати. Чекати доведеться недовго”, - пообіцяв Малюська.

Водночас він пояснив, що стартова вартість об'єктів є балансовою, проте у Мін’юсті не очікують продажу об’єктів за балансовою вартістю, “тому що однозначно вона буде меншою, ніж реальна цінність цього об’єкту”.

“Реальна вартість цих об’єктів набагато вища, ніж балансова. Яка — покаже ринок. Початкову вартість я також не готовий сказати, тому що ми зараз лише проводимо оцінку з метою встановлення реальної балансової вартості цього об’єкту. Я думаю, що десь за тижні два-три ми будемо знати і стартову ціну, і дату продажу конкретно цього об’єкта”, - розповів міністр.

Також він уточнив, що продаж здійснюватиметься за порядком постанови Кабінету Міністрів № 803 ( Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності - ред.) і “окрім інших, встановлених загальним законодавством, обмежень ця постанова не містить обмежень ні по громадянству, ні по суб’єктах, які придбаватимуть відповідні об’єкти”.

“Але знову ж таки є загальне законодавство щодо фінансового моніторингу, щодо походження коштів та їх відслідковування, там є певні обмеження, але ми не хочемо нав’язувати цей об’єкт комусь, громадянам України, наприклад. Скоріш за все придбавати буде в будь-якому випадку юридична особа, а хто там за нею сховався, хто кінцевий бенефіціар - можна буде встановлювати”, - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у відомстві поінформували, що відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13 червня 2019 № 1750/5 було ухвалено рішення про оптимізацію Державної установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)», розташованої в центрі смт. Коцюбинське за 14 км від Києва, шляхом її консервації.

За інформацією Мін’юсту, останніх засуджених із вказаної установи було переведено до іншого виправного центру в серпні 2019 року. На продаж буде виставлено об’єкти нерухомості установи.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Міністерство юстиції напрацьовує механізм для продажу існуючих будівель тюремної системи, які часто розташовані в центрі міст.