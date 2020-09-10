Арахамія анонсував кадрові чистки в Кабміні

Арахамія анонсував кадрові чистки в Кабміні

Укрінформ
Один з членів українського уряду незабаром буде відправлений у відставку. 

Про це лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав в ефірі телеканалу "Наш", передає Укрінформ.

"Я очікую, може бути максимум дві, але, найімовірніше, одна кадрова зміна в Кабміні", - сказав Арахамія.

Він уточнив, що з ймовірністю у 80% поміняють одного міністра, але не сказав, кого саме, однак уточнив, що це точно не міністр юстиції.

Читайте також: Зеленський провів кадрові ротації у п’яти РДА

Нагадаємо: 1 вересня перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що міністр економіки Ігор Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку. Він пояснив, що кадрові висновки будуть робити після 15 вересня, коли Кабінет міністрів має запропонувати Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2021 рік.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-