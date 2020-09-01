Зеленський провів кадрові ротації у п’яти РДА
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський змінив голів п’яти районних державних адміністрацій на Запоріжжі, Миколаївщині, Рівненщині та Харківщині.
Як повідомляє Укрінформ, відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.
Так, Президент звільнив Сергія Селевича з посади голови Приазовської РДА Запорізької області (розпорядження №449/2020-рп); Юрія Аксьонова - з посади голови Валківської РДА Харківської області (розпорядження №450/2020-рп); Олену Петренко - з посади голови Зачепилівської РДА Харківської області (розпорядження №451/2020-рп).