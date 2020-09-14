Проєкт бюджету-2021: на боротьбу з COVID-19 передбачили 19,4 мільярда

У Державному бюджеті України на 2021 рік на боротьбу з COVID-19 передбачено 19,4 млрд грн.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко на брифінгу 14 вересня.

"Ми розуміємо, що це на сьогоднішній день є пріоритетом, тому ми цьому питанню приділяємо дуже суттєву увагу і тому кошти на боротьбу з COVID-19 передбачені досить суттєві - це 19,4 мільярда гривень", - сказав Марченко.

Він додав, що на програму медичних гарантій передбачено 15,8 млрд грн, на закупівлю вакцин - 2,6 млрд грн, а на запобігання поширенню COVID-19 в школах - 1 млрд грн.

За словами Марченка, взагалі у 2021 році на фінансування системи охорони здоров'я передбачається 4,2% ВВП. Він зазначив, що наступного року будуть збільшені видатки на заробітну платню медичним працівникам та на закупівлю медичного обладнання.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів погодив на позачерговому засіданні у понеділок проєкт держбюджету на 2021-й рік.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що у проєкті передбачено 4,7% зростання ВВП, до 6% - плановий дефіцит бюджету, курс - до 29 грн за 1 долар.

Як передбачає Бюджетний кодекс України, кабмін затверджує і подає до парламенту до 15 вересня проєкт закону про держбюджет на наступний рік.