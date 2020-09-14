У бюджет-2021 заклали курс 29,1 гривні за долар - Марченко

Про це на пресбрифінгу щодо проєкту держбюджету на 2021 рік сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Курс долара, на якому розраховується бюджет, складає 29,1 грн за долар. З Національним банком ми ці показники узгоджували",- сказав Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, Проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає зростання економіки на рівні 4,6%, та інфляцію у 7,3%. Як передбачає Бюджетний кодекс України, Кабінет Міністрів затверджує і подає до парламенту до 15 вересня проєкт закону про державний бюджет на наступний рік.

Кабінет міністрів погодив на позачерговому засіданні у понеділок проєкт Державного бюджету на 2021-й рік.