У бюджет-2021 заклали курс 29,1 гривні за долар - Марченко
Укрінформ
Середньорічний курс долара на 2021 рік, за яким розраховується державний бюджет, становить 29,1 грн за долар.
Про це на пресбрифінгу щодо проєкту держбюджету на 2021 рік сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Курс долара, на якому розраховується бюджет, складає 29,1 грн за долар. З Національним банком ми ці показники узгоджували",- сказав Марченко.
Як повідомляв Укрінформ, Проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає зростання економіки на рівні 4,6%, та інфляцію у 7,3%. Як передбачає Бюджетний кодекс України, Кабінет Міністрів затверджує і подає до парламенту до 15 вересня проєкт закону про державний бюджет на наступний рік.
Кабінет міністрів погодив на позачерговому засіданні у понеділок проєкт Державного бюджету на 2021-й рік.