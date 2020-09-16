Коронавірус в Україні: Степанов нагадав про групи ризику

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав людей з груп ризику дотримуватися рекомендацій МОЗ щодо COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це він сказав під час щоденного брифінгу.

"Я хотів би звернутися до людей з груп ризику. Більше 90% людей, які помирають через COVID-19, це люди з груп ризику: старше 60 років, і, як правило, мають супутні захворювання. Перш за все, це цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання нирок, легень. Тому звертаюся до вас, хто має такі захворювання або старше 60 років, дотримуйтеся всіх рекомендацій МОЗ, обов’язково одягайте маску, дотримуйтеся дистанції", - зазначив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 вересня в Україні зафіксовано 2 958 нових випадків захворювання на COVID-19, за добу госпіталізовані 504 особи, зафіксовано 79 летальних випадків. З початку пандемії в Україні COVID-19 лабораторно підтверджено у 162 660 осіб.

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