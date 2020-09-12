У Києві виявили 428 нових випадків коронавірусу – найбільше за час пандемії

Станом на 12 вересня у Києві вже 16 951 підтверджений випадок захворювання на COVID-19, за добу - рекордні 428 нових, п'ятеро людей померли.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"Друзі! Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили в 428 людей. 5 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 266 киян", - зазначив Кличко.

За його даними, захворіли 223 жінки віком від 18 до 89 років, 186 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв, а також 9 дівчаток від 4 до 14 років та 10 хлопчиків від 4 років до 16. Захворіли також 12 медиків.

Кличко повідомив, що не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 65 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 97 людей. Усього коронавірус подолали 5 267 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 65, в Дарницькому – 64 та в Деснянському – 59.

"Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе!" - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 вересня в 404 мешканців столиці підтвердили коронавірус, що було найвищим добовим показником у столиці за весь час пандемії.

В Україні за минулу добу виявили 3 103 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 151 859.

Фото Андрія Скакодуба