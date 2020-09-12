У Києві виявили 428 нових випадків коронавірусу – найбільше за час пандемії
Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.
"Друзі! Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили в 428 людей. 5 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 266 киян", - зазначив Кличко.
За його даними, захворіли 223 жінки віком від 18 до 89 років, 186 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв, а також 9 дівчаток від 4 до 14 років та 10 хлопчиків від 4 років до 16. Захворіли також 12 медиків.
Кличко повідомив, що не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 65 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 97 людей. Усього коронавірус подолали 5 267 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 65, в Дарницькому – 64 та в Деснянському – 59.
"Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил безпеки! Бережіть себе!" - наголосив він.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 вересня в 404 мешканців столиці підтвердили коронавірус, що було найвищим добовим показником у столиці за весь час пандемії.
В Україні за минулу добу виявили 3 103 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 151 859.
Фото Андрія Скакодуба