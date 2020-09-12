На Запоріжжі за добу - 106 випадків COVID-19

Про це повідомляє лабораторний центр МОЗ, передає кореспондент Укрінформу.

"За останню добу в області зареєстровано 106 нових випадків захворювання на COVID-19 (Запоріжжя – 83, Мелітополь – 4, Енергодар – 2, Веселівський р-н – 1, Вільнянський р-н – 4, Гуляйпільський р-н – 1, Запорізький р-н –1, Мелітопольський р-н – 1, Михайлівський р-н – 4, Новомиколаївський р-н – 1, Оріхівський р-н –1, Пологівський р-н – 6, Токмацький р-н – 1, Якимивський р-н – 2). Зареєстровано 2 летальних випадки (Запоріжжя, чоловік 67 років, жінка 82 роки, мали хронічну серцево-судинну патологію)", - йдеться на сайті лабораторного центру.

Загалом станом на 8:00 12 вересня в області зареєстровано 2242 лабораторно підтверджених випадків, в тому числі 190 – серед дітей та 247 – серед медичних працівників.

Медики додають, що цілодобово на бюджетній основі здійснюються лабораторні дослідження на COVID-19 методом ПЛР (полімеразно-цепна реакція) та методом ІФА (імунно-ферментний аналіз). Протягом минулої доби обстежено 1236 осіб, в тому числі 1175 – на базі ДУ «Запорізькій ОЛЦ МОЗ України», в результаті чого і було виявлено 106 нових випадків захворювання.

За весь час карантину в області одужало 1056 хворих. Продовжують лікуватись - 1151, із яких 188 лікуються в стаціонарах, 963 – на дому в режимі самоізоляції під наглядом лікарів.

Наразі в регіоні зареєстровано 32 летальних випадків від COVID-19.

Попередній антирекорд в регіоні було встановлено 5 вересня. Тоді за добу було зафіксовано 80 нових випадків COVID-19.

Як повідомлялось, в Запорізькій ОДА прогнозують, що друга хвиля епідемії коронавірусу прийде в регіон наприкінці жовтня – на початку листопада. Нині Запорізька область перебуває в "зеленій зоні".

В Україні за добу виявили 3103 нових випадків захворювання.