Рівненщина відкриває додаткову лікарню для хворих на COVID-19

Додаткову лікарню для хворих на коронавірус розгортають у Рівненській області.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби облдержадміністрації.

«В області розгортають додаткову лікарню для хворих на COVID-19. Це Гощанська центральна районна лікарня. У ній облаштовано 60 ліжок. Таким чином, зараз в області медичну допомогу пацієнтам із коронавірусом надаватимуть вісім лікарень», - зазначив під час онлайнового брифінгу перший заступник голови ОДА Сергій Подолін.

За його словами, включення лікарень у Гощі, а також у Здолбунові зменшить навантаження на Рівненську міську лікарню. У разі потреби в області розгорнуть ще 9 лікарень, які є у резерві.

Як повідомлялося, на початку пандемії у закладах охорони здоров’я Рівненщини було підготовлено 355 ліжкомісць для надання допомоги хворим на COVID-19. Місця були облаштовані на базі лікарень першої хвилі.

На сьогодні – це вже 783 місця, тобто удвічі більше.

Станом на ранок 11 вересня на Рівненщині зафіксовано 10 237 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, з них 142 – летальні. Подолали хворобу 7453 людини.

В Україні за добу зафіксовано 3 144 нові випадки коронавірусної хвороби, загальна їх кількість сягнула 148 756.

Фото: www.rv.gov.ua