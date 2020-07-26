У Києві за добу виявили 95 випадків коронавірусу
Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«За минулу добу іще в 95 мешканців Києва виявили коронавірус. На сьогодні в столиці вже 7620 підтверджених випадків захворювання на COVID-19», - повідомив Кличко.
За його словами, захворіли: 40 жінок віком від 18 до 82 років; 49 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв; 6 хлопчиків від 3 до 14 років.
«Захворіли, зокрема, і двоє медиків. До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів», - уточнив мер Києва.
Він додав, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 18. У Шевченківському – 13 та в Печерському районі — 11 випадків. Він закликав містян бути обережними і берегти себе.
Як повідомлялося, в Україні станом на 26 липня лабораторно підтверджено 64 849 випадків COVID-19, з них за добу – 920. Зафіксовано 15 нових летальних випадків. Одужали 310 пацієнтів.
Загалом в Україні зареєстровано 1605 смертей від COVID-19. Одужали – 35 807 осіб.