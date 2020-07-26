В Україні коронавірусом заразилися 8337 медиків

В Україні за добу коронавірус виявлено у 67 дітей і 63 медичних працівників.

Про це на брифінгу поінформував міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За минулу добу захворіло 920 осіб, з них 67 дітей і також 63 медичних працівники. Було госпіталізовано 174 особи», - сказав він.

Степанов поінформував, що загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 4596 дітей та 8337 медичних працівників.

Він зазначив також, що за попередню добу було здійснено 17 717 тестів на COVID-19, з них 12 559 досліджень – методом ПЛР, а також 5 158 досліджень методом ІФА.

Як повідомлялося, в Україні станом на 26 липня лабораторно підтверджено 64 849 випадків COVID-19, з них за добу – 920. Зафіксовано 15 нових летальних випадків. Одужали 310 пацієнтів.

Загалом в Україні зареєстровано 1605 смертей від COVID-19. Одужали – 35 807 осіб.