Найбільше нових випадків COVID-19 за добу - на Львівщині та в Києві

В Україні за добу найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано у Львівській області та в Києві – 130 і 95 відповідно.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби. Також на Рівненщині зафіксували 81 випадок коронавірусу, в Івано-Франківській області – 88. Водночас жодного випадку захворювання на COVID-19 не виявили минулої доби у Херсонській і Черкаській областях. Читайте також: В Україні за добу зафіксували 920 нових випадків коронавірусу Як повідомлялося, в Україні станом на 26 липня підтверджено 64 849 випадків COVID-19, з них за добу – 920. Протягом доби зафіксовано 15 нових летальних випадків. Одужали 310 пацієнтів.