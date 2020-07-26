Найбільше нових випадків COVID-19 за добу - на Львівщині та в Києві

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу - на Львівщині та в Києві

Укрінформ
В Україні за добу найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано у Львівській області та в Києві – 130 і 95 відповідно.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби.

Також на Рівненщині зафіксували 81 випадок коронавірусу, в Івано-Франківській області – 88.

Водночас жодного випадку захворювання на COVID-19 не виявили минулої доби у Херсонській і Черкаській областях.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 26 липня підтверджено 64 849 випадків COVID-19, з них за добу – 920.

Протягом доби зафіксовано 15 нових летальних випадків. Одужали 310 пацієнтів.

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