Степанов проситиме посилити контроль за дотриманням карантину

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов проситиме уряд посилити контроль за дотриманням громадянами обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією через погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19.

Про це міністр заявив на брифінгу в суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми бачимо дуже суттєве погіршення ситуації. Я буду звертатися до своїх колег, які відповідають, в тому числі, за контролювання цих наших заходів, обмежувальних заходів. Справа в тому, що якщо ми не змінимо легковажного ставлення до COVID... це не якась політична іграшка, це реальна хвороба. Хвороба, яка кожного дня забирає життя українців, кожного дня в нас збільшується кількість людей, які госпіталізуються. Тому ми не можемо собі дозволити ставитися легковажно. Тому я, як міністр охорони здоров'я, буду звертатися щодо посилення контролю за всіма правилами, які встановлені в нашій країні, за всіма обмежувальними заходами", - зазначив Степанов.

Міністр зазначив, що розуміє непопулярність таких кроків, як посилення контролю за дотриманням обмежень і що українці хочуть повернутися до життя, яке було до пандемії, але додав, що "заради здоров'я, заради життя вас, ваших близьких, мені здається, що ми повинні робити такі кроки".

Степанов зауважив, що за минулу добу встановлено черговий антирекорд за кількістю людей з підтвердженим COVID-19 в Україні і щодо кількості госпіталізованих осіб з тяжким перебігом хвороби. Також за минулу добу зафіксовано 27 летальних випадків.

Крім того, очільник МОЗ розповів, що за весь час пандемії було зроблено серйозні кроки щодо реагування системи охорони здоров'я.

"У нас суттєво збільшено і кількість ліжок, які придатні для прийняття хворих на COVID-19. Ми збільшили кількість апаратів штучної вентиляції легень майже на 900 апаратів загалом по країні, суттєво збільшили кількість ліжок, до яких підведений кисень. Це теж дуже важливо, тому що люди, які мають тяжкий перебіг хвороби, вони потребують кисню. Ми затвердили наші національні протоколи лікування, які оновлюються, вибудували в Україні схеми лікування, в яких станах, яких дозах треба давати ліки, які ліки", - розповів Степанов.

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Він також підкреслив, що було суттєво збільшено кількість тестувань.

"Якщо в квітні ми робили 250 тестувань на добу, то сьогодні ця кількість, за попередню добу, склала 19 327 досліджень. Це ми говоримо тільки про тестування ПЛР", - сказав Степанов.

Міністр додав, що кількість тестувань буде збільшуватися й надалі, а також буде розбудовуватися епідеміологічна служба.

Як повідомлялося, в Україні станом на 8 серпня лабораторно підтверджено 79 750 випадків COVID-19, з них за добу – 1489.

8 серпня уряд збереться на позачергове засідання через погіршення епідситуації.