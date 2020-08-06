Степанов нагадав про відповідальність місцевої влади за ігнорування карантину

Переведення тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці в певну зону визначається на підставі чітких показників, невиконання вимог карантину тягне за собою відповідальність.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на брифінгу під час перебування на Львівщині.

“Коли люди, неважливо якого міста чи яка посада, говорять: “Я не буду виконувати”..., за це є відповідальність... Це не просто бажання якесь: давайте ми переведемо в ту чи іншу зону. Це чітко визначено порядком: в який спосіб, яким чином переводиться (регіон — ред.) в той чи інший рівень небезпеки. Тому прикро, що така реакція, що замість того, щоб подумати про здоров’я громадян, починає переходити в іншу площину”, - сказав Степанов.

Він додав, що критерії, за якими та чи інша адміністративно-територіальна одиниця відноситься до певної зони, однакові для всіх регіонів. Контроль виконання дотримання норм карантину здійснюють Держпродспоживслужба, Національна поліція, Національна гвардія, Держприкордонслужба в межах своїх повноважень.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня на черговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було встановлено нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2З: до "червоного" віднесені міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

Влада на місцях “у штики” сприйняла рішення про посилення карантинних заходів у низці міст та районів, які потрапили до “помаранчевої”, а особливо – до “червоної” – карантинних зон. Зокрема, у Луцьку й Тернополі (червона зона), а також у “помаранчевому” Івано-Франківську повідомили, що додаткових обмежень не впроваджуватимуть.

фото: пресслужба максима Степанова