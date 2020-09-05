В Україні за добу - 2 836 випадків коронавірусу

В Україні за добу зареєстрували 2 836 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 133 787.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, за минулу добу померло 50 інфікованих людей, загалом від початку епідемії зафіксовано 2 811 летальних випадків

Одужало вже 61 649 осіб. За останню добу одужали 1036 пацієнтів.

Найбільше нових випадків за добу виявлено у Харківській області (380), місті Києві (315), Тернопільській (226), Одеській областях (222).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за попередню добу було підтверджено 2 723 нових випадків COVID-19.