У ВООЗ розповіли, хто повинен мати пріоритет у вакцинації від COVID-19

Майбутня вакцина від коронавірусу, аби забезпечити ефективність щеплення, має насамперед розподілятися не серед громадян окремих країн, а серед певних груп населення по всьому світу.

Як передає Укрінформ, про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, насамперед необхідно вакцинувати працівників ключових галузей та тих, хто належить до груп підвищеного ризику, зокрема літніх людей та пацієнтів із супутніми захворюваннями.

"Першочерговий пріоритет - це вакцинація певних людей у всіх країнах, а не всього населення у деяких державах. Це не просто моральний імператив або імператив галузі охорони здоров'я, а й економічний чинник", - зазначив Гебреісус.

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Він додав: якщо вірус продовжить убивати людей у країнах з низьким або середнім рівнем прибутків, то економічне відновлення опиниться під загрозою.

За останніми даними порталу Worldometer, у світі зафіксовано понад 26,7 млн випадків COVID-19, у тому числі 877,9 тис. летальних, одужали майже 18,9 млн осіб.