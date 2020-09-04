ВООЗ прогнозує початок масової вакцинації від коронавірусу у 2021 році

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що масова вакцинація від СОVID-19 у світі почнеться не раніше середини 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Brussels Times.

«Як відомо, значна кількість вакцин-кандидатів вже бере участь у випробуваннях третьої фази. Ми знаємо щонайменше від 6 до 9 (вакцин-кандидатів - ред.), які вже пройшли довгий шлях з точки зору досліджень”, - заявила речниця ВООЗ Маргарет Гарріс на прес-брифінгу у Женеві.

"Але з реалістичної точки зору, ми справді не сподіваємось на широкомасштабну вакцинацію (від COVID-19 – ред.) до середини наступного року», - додала чиновниця ВООЗ.

Гарріс пояснила, що фаза № 3 клінічних випробувань - стадія масового тестування на добровольцях - вимагає тривалого часу, оскільки вченим потрібно перевірити, чи ефективна та безпечна вакцина для людей.

Як повідомлялося, станом на ранок 4 вересня у світі зафіксовано 26 471 714 випадків COVID-19, зокрема 873 223 летальних випадки та 18 664 286 випадків одужання.