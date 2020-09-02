ВООЗ додасть до тестів на COVID-19 аналізи на антиген

Всесвітня організація охорони здоров'я оновить протокол щодо тестування на коронавірус, і введе туди швидкі тести на антиген.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 2 вересня.

"Вчора завершив перемовини з Європейським регіональним бюро ВООЗ. Вони обіцяють вже на наступному тижні оновити протокол щодо тестування. У протоколі щодо тестування на коронавірусну хворобу буде знайдено місце швидким тестам на антиген. Раніше використовувалися швидкі тести на наявність антитіл. Сьогодні у Сполучених Штатах Америки вже зареєстровано чотири виробники швидких тестів на антиген. Центр по контролю за захворюваністю 29 серпня випустив власні рекомендації щодо стратегії тестування швидкими тестами на антиген", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що вони вже використовуються у США, і ВООЗ також оновлює протокол, який відразу буде використано і в стратегії збільшення кількості тестувань на території України.

Ляшко додав, що наразі ведуться перемовини з усіма виробниками, які зареєстрували швидкі тести на антиген, щоб вони подали на реєстрацію цих тестів в Україні – і це дозволить значно збільшити кількість тестувань.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 495 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 125 798.