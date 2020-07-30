Святоуспенську лавру на Львівщині закрили - захворіли монахи
Про це повідомляється на сторінці лаври у Facebook.
"Святоуспенська унівська лавра з причин виявлення ПЛР тестом випадків захворювання на Covid-19 (коронавірус) закриває свою територію для доступу інших осіб.
З цього приводу до відкликання усі публічні богослужіння будуть скасовані. Просимо ваших молитов за одужання братії", - йдеться у повідомленні.
У повідомленнях не зазначається, скільки саме монахів лаври захворіло на коронавірус.
"Усі наші отці і брати перебувають під турботливою опікою і наглядом лікарів, яким висловлюємо вдячність!", - написав синкел у справах монашества у Львівській Архиєпархії УГКЦ Юстин Бойко.
Як повідомляв Укрінформ, за попередню добу на Львівщині було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 106 осіб, скеровано на самоізоляцію 158 осіб.
Станом на 30 липня в Україні лабораторно підтверджені 68 794 випадки COVID-19, за добу — 1197 нових.