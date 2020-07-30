На Київщині за добу - 43 випадки коронавірусу, двоє осіб померли

У Київській області підтвердили загалом 3672 випадки захворювання на COVID-19, за добу - 43 нові випадки.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 30 липня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 3672 випадки захворювання на коронавірус. В тому числі у 323 дітей та у 582 медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

За добу підтверджено 43 нові випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 6-х дітей віком від 7 до 17 років та у 37 дорослих.

Із них 8 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 35 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 682 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 2990 осіб.

Одужали загалом 2638 осіб, з них 230 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 36 осіб, у тому числі 1 дитина.

Загалом за період епідемії у Київській області померли 62 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло два повідомлення про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 (чоловік, 79 років, с. Кодаки Васильківського району та жінка, 77 років, м. Вишгород).

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За період із 14 березня загалом до Київського обласного лабораторного центру надійшли 7104 повідомлення про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 39 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 12909 контактними особами.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 липня лабораторно підтверджено 68 794 випадки COVID-19, із них за добу – 1 197.