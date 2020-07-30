На Вінниччині від COVID-19 одужали понад дві тисячі осіб

На Вінниччині за минулу добу виявили 38 нових випадків COVID-19, станом на ранок 30 липня загальна кількість інфікованих сягнула 2698.

Про це повідомляє Система моніторингу поширення коронавірусу РНБО.

Згідно з даними Системи, на ранок четверга в області одужали від коронавірусу 2015 осіб, продовжують хворіти 633.

Зафіксовано один летальний випадок. Загальна кількість смертей серед пацієнтів з коронавірусом сягнула 51. Рівень летальності на Вінниччині зафіксовано на рівні 1,9%, одужань – 54% при загальнодержавних показниках 2,4% та 55% відповідно.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 30 липня лабораторно підтверджено 68 794 випадки COVID-19, з них за добу – 1197. Протягом доби зафіксовано 23 нових летальних випадки, одужали 760 пацієнтів.