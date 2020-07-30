На Житомирщині за добу виявили 43 випадки коронавірусу

Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної ради.

«За минулу добу в Житомирській області виявлено 43 нові випадки захворювання на COVID-19, що підтверджено лабораторними дослідженнями», - йдеться у повідомленні.

Найбільше нових випадків інфікування виявили у Житомирі – 24, а решту – у 7 районах області.

Упродовж доби від COVID-19 одужали 16 людей, 1 людина померла.

До цього найбільшу кількість хворих у липні – 25 зафіксували 21 липня.

Наразі в області підтверджено 1807 випадків COVID-19, 1447 людей одужали, 37 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 липня в Україні лабораторно підтверджені 68 794 випадки COVID-19, за добу – 1197 нових. Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1673 летальних випадки.