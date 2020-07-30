На Херсонщині збільшать кількість лабораторій, в яких проводять ПЛР-тестування – їх розгорнуть у новостворених районах.

Про це у Facebook повідомляє Херсонська ОДА.

«Розгорнути додаткові лабораторії планується у новостворених районах області: Бериславському, Генічеському, Каховському, Херсонському та Скадовському. На території кожного з цих районів є заклади охорони здоров'я, визначені базовими у боротьбі з COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Як розповів на засіданні колегії облдержадміністрації директор Департаменту здоров’я ОДА Віктор Короленко, необхідність у розгортанні додаткових лабораторій пов'язана з тим, що традиційно восени значно збільшується кількість випадків респіраторних захворювань. Тому зростає й потреба в більшій кількості ПЛР-тестувань.

“Кількість ПЛР-досліджень на добу починалася з 20-40 і досягала майже 400. Враховуючи широке коло осіб, які підлягають ПЛР-тестуванню, зрозуміло, що потужностей двох лабораторій недостатньо”, - розповів Короленко.

Наразі на Херсонщині працює дві лабораторії, які проводять ПЛР-тестування: ДУ «Херсонський лабораторний центр МОЗ України» та КНП «Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. С.І. Горбачевського».

За словами директора Департаменту здоров'я, у випадку інфікування працівників цих лабораторій вони не зможуть працювати 14 днів, оскільки перебуватимуть на самоізоляції.

Наразі в області 224 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус, з них 201 людина поборола недуг; 20 - інфіковано на COVID-19, троє - померли.