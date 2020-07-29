В аеропорту "Київ" можна зробити ПЛР-тести на коронавірус

В Міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського обладнали спеціальний пункт для ПЛР-тестування пасажирів.

Про це повідомляє аеропорт "Київ" у Facebook.

"В аеропорту «Київ» кожен пасажир може пройти тестування на коронавірус. Отже, пасажири, які щойно прилетіли в міжнародний аеропорт «Київ», можуть пройти ПЛР-тестування у спеціальному пункті, котрий після відкриття міжнародного сполучення запрацював в аеропорту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тестування здійснюється в загальнодоступній зоні, біля медпункту на першому поверсі терміналу А, аналізи добирають співробітники клініки VERDE Medical Clinic. Дослідження переважно проходять пасажири, які прилетіли з країн «червоної зони», але тест може пройти будь-який пасажир.

У пункті тестування медпрацівник бере мазок з горла і носа, після чого матеріал направляється на дослідження в лабораторію Інституту мікробіологічних досліджень IMD. Результат дослідження надійде на е-мейл пасажира протягом 24 годин.

Також результати тестів лабораторія відправляє в Центр громадського здоров'я. За наявності негативного результату, з мобільного додатку "Дій вдома» пасажиру надсилається повідомлення щодо зняття з резервації і припинення дії 14-денного контролю самоізоляції.

Вартість послуги становить 1700 грн за одну людину. Тестування можна оплатити онлайн на сайті клініки VERDE, готівкою або банківською картою.

Час роботи пункту тестування в аеропорту «Київ» можна дізнатися за номером гарячої лінії 8 999.

Фото: пресслужба аеропорту "Київ"