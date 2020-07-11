В Україні за добу зареєстрували 800 випадків COVID-19

В Україні станом на 11 липня лабораторно підтверджено 52 843 випадки COVID-19, з них за добу – 800.

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу. Протягом доби зафіксовано 27 нових летальних випадків. 861 пацієнт одужав. Загалом в Україні зареєстровано 1372 смерті від COVID-19. Одужали – 25 661. Хворіють нині – 25 810 пацієнтів. Читайте також: У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 12,6 мільйона осіб Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 819 випадки коронавірусу.