В Україні за добу зареєстрували 800 випадків COVID-19
Укрінформ
В Україні станом на 11 липня лабораторно підтверджено 52 843 випадки COVID-19, з них за добу – 800.
Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксовано 27 нових летальних випадків. 861 пацієнт одужав.
Загалом в Україні зареєстровано 1372 смерті від COVID-19. Одужали – 25 661. Хворіють нині – 25 810 пацієнтів.
Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 819 випадки коронавірусу.