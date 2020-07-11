У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 12,6 мільйона осіб

При цьому 7 366 491 особа одужала, 562 889 пацієнтів - померли.

Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (3 291 786). Кількість померлих – 136 671 особа, одужали – 1 460 495.

На другому місці Бразилія – 1 804 338 (70 524 померли і 1 213 512 одужали). На третьому місті Індія із 822 603 хворими (22 144 смертей та 516 206 осіб, що одужали).

Як повідомлялося, в Україні станом на 10 липня було підтверджено 52 043 випадки COVID-19, з них 1345 летальних.

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