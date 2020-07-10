ВООЗ зафіксувала новий рекорд за кількістю хворих на COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила про новий рекордний сплеск виявлених захворювань на COVID-19, встановлений минулої доби.

Про це йдеться на офіційному сайті ВООЗ.

Так, за даними минулої доби, з четверга на п'ятницю, кількість нових виявлених хворих сягнула 228 102 випадків. При цьому, найбільший сплеск спостерігався у США, Бразилії, Індії та Південній Африці. Попередній "рекордний показник" коронавірусу, зафіксований ВООЗ, дорівнював 212 326 випадки 4 липня.

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Загалом, за даними ВООЗ, загальна кількість підтверджених випадків у світі у п'ятницю сягнула 12,102 млн. При цьому понад 551 млн осіб померли, понад 6,7 млн - одужали.

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