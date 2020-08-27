У Миколаєві лише п’ять шкіл із 69 готові до навчального року

У Миколаєві лише п’ять шкіл із 69 готові до навчального року

КАРАНТИН
Укрінформ
У Миколаєві лише 5 шкіл з 69 перевірених повністю готові до початку нового навчального року в умовах карантину.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.

«Робота по перевірці готовності шкіл до нового навчального року почалася. Створено чотири комісії, які обстежили 69 шкіл щодо їх готовності до роботи в карантинних умовах. Складність полягає в тому, що на сьогоднішній день, за результатами цих перевірок, лише п’ять закладів повністю готові до початку нового навчального року», - розповіла начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області Лариса Бурденко.

За її словами, по-перше, є низка закладів, зокрема, у місті Миколаєві, де ще не впорядковані медичні кабінети і немає в штаті людей. По-друге, не вирішене питання харчування дітей в школах. Адже згідно з рекомендаціями головного державного санітарного лікаря України, дітям треба обов’язково дотримуватися дистанції під час харчування. Але їдальні миколаївських шкіл не розраховані на таку кількість школярів, і якщо їх розмежувати за тими нормативами, то це може призвести до того, що знадобиться 4-5 перерв, аби харчувати дітей.

І, по-третє, додала Бурденко, Миколаїв характеризується тим, що більшість шкіл перевантажені і в класах навчається велика кількість дітей, що, в свою чергу, ускладнює дотримання соціальної дистанції.

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Вона зазначила, що якщо Миколаївські школи до кінця тижня не будуть готові, то буде розглянуте питання щодо перенесення навчального процесу до того часу, поки повністю не буде відпрацьовано в повному обсязі дотримання карантинних норм.

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Як повідомлялося, МОЗ оновило рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

В Україні станом на 27 серпня лабораторно підтвердили 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1974.

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