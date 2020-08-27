У Миколаєві лише п’ять шкіл із 69 готові до навчального року

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.

«Робота по перевірці готовності шкіл до нового навчального року почалася. Створено чотири комісії, які обстежили 69 шкіл щодо їх готовності до роботи в карантинних умовах. Складність полягає в тому, що на сьогоднішній день, за результатами цих перевірок, лише п’ять закладів повністю готові до початку нового навчального року», - розповіла начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області Лариса Бурденко.

За її словами, по-перше, є низка закладів, зокрема, у місті Миколаєві, де ще не впорядковані медичні кабінети і немає в штаті людей. По-друге, не вирішене питання харчування дітей в школах. Адже згідно з рекомендаціями головного державного санітарного лікаря України, дітям треба обов’язково дотримуватися дистанції під час харчування. Але їдальні миколаївських шкіл не розраховані на таку кількість школярів, і якщо їх розмежувати за тими нормативами, то це може призвести до того, що знадобиться 4-5 перерв, аби харчувати дітей.

І, по-третє, додала Бурденко, Миколаїв характеризується тим, що більшість шкіл перевантажені і в класах навчається велика кількість дітей, що, в свою чергу, ускладнює дотримання соціальної дистанції.

Вона зазначила, що якщо Миколаївські школи до кінця тижня не будуть готові, то буде розглянуте питання щодо перенесення навчального процесу до того часу, поки повністю не буде відпрацьовано в повному обсязі дотримання карантинних норм.

Як повідомлялося, МОЗ оновило рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

В Україні станом на 27 серпня лабораторно підтвердили 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1974.