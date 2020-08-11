Для українців запустили чат-бот про умови перетину кордону

На офіційному сайті Державної прикордонної служби запущено тестовий варіант чат-бота, створеного для вирішення питання доступу громадян до актуальної інформації стосовно правил перетину державного кордону в умовах карантинних обмежень.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Як зазначили у відомстві, особливо гостро потреба у вичерпній, правдивій інформації постала із поширенням у світі коронавірусної інфекції та запровадженням більшістю держав світу жорстких карантинних обмежень. Епідемічна ситуація в країні постійно змінюється, тож уряд змушений повсякчас вносити зміни до правил перетинання кордонів, переліків карантинних обмежень, гармонізувати протиепідемічні заходи зі схожими у сусідніх країнах.

Тому новим кроком Державної прикордонної служби України у вирішенні питання доступу громадян до актуальної інформації стосовно правил перетину державного кордону в умовах чергових карантинних обмежень став запуск на офіційному вебсайті ДПСУ кнопки чат-бота.

Як показує практика перших днів його використання, швидкість отримання потрібної відповіді зростає у кілька разів, у порівнянні із класичним діалогом з оператором "Довіри". Одразу можна обрати потрібну категорію та за кілька простих кроків отримати вичерпну відповідь, підкреслили у прикордонному відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 11 серпня у світі зафіксовано 20 254 685 випадків коронавірусу, 738 930 - летальні, 13 118 618 осіб одужали. 1% або 64 538 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані.

Фото: ДПСУ