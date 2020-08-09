У Києві - 120 нових випадків коронавірусу, двоє людей померли

"Ще в 120 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу. Дві людини померли. За весь період коронавірус забрав життя 147 киян. На сьогодні в столиці вже 9498 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив Кличко.

За його інформацією, серед тих, хто захворіли:

55 жінок віком від 19 до 69 років, 4 дівчинки від 4 до 10 років.

54 чоловіки віком від 21 до 82 років, сім хлопців від 9 місяців до 17 років.

Також захворіли 5 медиків.

Як зазначив Кличко, до лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 24. У Дніпровському та Солом‘янському по – 17 випадків, у Голосіївському районі — 13 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 9 серпня лабораторно підтвердили 80 949 випадків COVID-19, із них за добу 1199.