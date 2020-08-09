У Львові після весілля зафіксували спалах коронавірусу

У Львові після масового весілля, яке відбулося минулими вихідними, впродовж тижня один за одним почали хворіти гості на COVID-19.

Про це у Фейсбук повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталія Тімко, передає Укрінформ.

«Запросили 180 осіб. З них 50 одразу знайшли причини й відмовились, а 130 пішли святкувати у кафе. Про соціальну дистанцію, звісно, ніхто не згадував. В масках їсти незручно, танцювати теж... Усі сподівалися, що на весілля прийшли лише здорові (тест на вході з негативним ПЛР ніхто не вимагав). Але через 4 дні виявили першого хворого. Декілька осіб відразу потрапили у лікарню з двобічною пневмонією. Лабораторія підтвердила COVID-19. Історія триває. Випадки захворювання продовжують реєструватися і серед гостей та їх родин», - поінформувала Тімко.

У зв’язку з цим лікар вкотре закликала дотримуватися карантинних обмежень. «Нехтуючи правилами карантину (соціальна дистанція, маска, гігієна рук), ви калічите чиїсь долі. Подумайте про це, коли ідете на гучне весілля, їдете на озеро з великою кількістю людей, збираєте компанію на день народження», - зазначила вона.

Як повідомлялося, у Львові та на Львівщині підтверджено 10 851 випадок інфікування коронавірусом, з них 302 - летальні. За останню добу виявлено 125 нових випадків.

Загалом в Україні станом на 9 серпня зафіксували 80 949 випадків зараження коронавірусом, з них за останню добу - 1199.