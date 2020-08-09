У порт Південний зайшов грецький корабель — половина екіпажу хвора на COVID-19

У порт Південний зайшов суховантаж PATRA під прапором Греції, на якому половина команди хвора на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це виданню "Думська" розповів директор Лабораторного центру МОЗ України на водному транспорті Микола Голуб'ятников.

Судно прийшло з єгипетського порту Ель-Дехейла з екіпажем з 22 моряків. На рейді в порту Південний з'ясувалося, що кілька людей мають ознаки ГРВІ.

Санітарно-епідеміологічна служба піднялася на борт і провела медичний огляд і епідрозслідування із взяттям матеріалу на коронавірус. При тестуванні в 11 моряків виявили COVID-19.

За даними видання, моряки застраховані, тому вони будуть поміщені в одну з лікувальних установ. Читайте також: Норвегія відклала послаблення карантину

Як повідомляв Укрінформ, на флагмані українських ВМС — фрегаті F-130 "Гетьман Сагайдачний" - виявлений хворий на COVID-19 військовослужбовець, на кораблі розгорнули ізолятор.

Фото: Думська