Норвегія відклала послаблення карантину

Голова уряду Норвегії Ерна Солберг заявила, що уряд призупинить заплановане послаблення карантинних обмежень через збільшення кількості випадків захворювання COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Europe.

Cпалах інфекцій у Норвегії включає недавні випадки коронавірусу на круїзному кораблі.

Уряд заявив, що поверне 10-денний карантин для всіх мандрівників з Франції, Швейцарії та Чехії, а також для людей, які подорожують з Монако та з деяких регіонів сусідньої Швеції.

"Зараз нам потрібно пригальмувати, щоб уникнути повної зупинки далі на шляху відновлення", - сказала Солберг.

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Як повідомлялося, щонайменше у 40 пасажирів та членів екіпажу норвезького круїзного корабля Roald Amundsen виявили хворобу COVID-19.

Станом на ранок 7 серпня у світі зафіксовано 19 275 538 випадків COVID-19, з яких 717 938 - з летальним результатом, 12 372 804 особи одужали.