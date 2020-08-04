Норвегія заборонила висадку з великих круїзних лайнерів у своїх портах

Норвегія заборонила зупинятись у своїх портах лайнерам з понад сотнею пасажирів на борту.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Норвегії Бент Хьойє, передає Укрінформ із посиланням на DW.

Рішення ухвалили після спалаху коронавірусу на борту круїзного лайнера MS Roald Amundsen компанії Hurtigruten, де інфікувалось щонайменше п'ять пасажирів та 36 членів екіпажу. Зараз вони перебувають у лікарні міста Тромсе, де також стоїть лайнер. Влада міста закликала усіх, хто перебував на борту корабля чи контактував з пасажирами та членами екіпажу, зв'язатися з лікарнями.

Читайте також: На круїзному лайнері у Норвегії стався спалах коронавірусу

У відомстві з охорони здоров'я побоюються, що вірус міг бути рознесений з лайнера в десятках міст та сіл уздовж західного узбережжя Норвегії. Загалом могли бути зачеплені 69 населених пунктів.

Нагадаємо: круїзна компанія Hurtigruten була однією з перших, яка відновила плавання під час пандемії.

"Попередня оцінка показує, що стався збій в кількох наших внутрішніх процедурах'', - заявив генеральний директор Hurtigruten Даніель Скілдам.

Читайте також: Кількість випадків коронавірусу на лайнері у Норвегії зросла до 40

Компанія на невизначений строк зупинила роботу своїх трьох круїзних лайнерів. Тим часом поліція Норвегії заявила, що розпочне розслідування цього випадку.

Як повідомляв Укрінформ, в неділю біля узбережжя Норвегії на круїзному лайнері зафіксували спалах коронавірусної хвороби. Усіх 177 пасажирів лайнера, які вже сіли на борт до виявлення спалаху захворювання, зобов'язали самоізолюватися.

Фото: portforward-project.eu