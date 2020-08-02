На круїзному лайнері у Норвегії стався спалах коронавірусу
Укрінформ
Біля узбережжя Норвегії на круїзному лайнері зафіксували спалах коронавірусної хвороби.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CGTN.
Щонайменше у 36 членів екіпажу норвезького круїзного корабля виявили хворобу COVID-19.
Увесь екіпаж судна у складі 160 осіб зараз перебуває на карантині на судні, що зараз знаходиться на причалі у Тромсо, на півночі Норвегії.
Усіх 177 пасажирів лайнера, які вже сіли на борт до виявлення спалаху захворювання, зобов'язали самоізолюватися.
Фото: CTK Photo