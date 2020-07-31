У Гонконзі відклали вибори через спалах COVID-19
Про це повідомляє Sky News.
«Вибори до парламенту Гонконгу, які раніше були заплановані на вересень 2020 року, будуть відтерміновані через спалах коронавірусу», - йдеться у повідомленні.
За словами керівниці адміністрації Керрі Лам, вибори будуть проведені 5 вересня 2021 року. Вона додала, що таке рішення також отримало підтримку з боку китайського уряду.
Зазначається, що у п’ятницю в регіоні за минулу добу було виявлено 3 273 нових випадків захворювання на коронавірус, що понад удвічі більше за дані від 1 липня.
Вчора у Гонконзі заборонили балотуватися на майбутніх виборах до місцевого парламенту 12 кандидатам-опозиціонерам, які виступають за демократію в регіоні.
Як повідомлялося, 30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про забезпечення національної безпеки в Гонконгу. Відповідно до закону, центральна влада КНР створить у цьому адміністративному районі спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція влади Гонконгу.
Багато країн розкритикували це рішення Пекіна, стверджуючи, що ухвалення такого закону порушує принцип "одна країна - дві системи".