У Гонконзі відклали вибори через спалах COVID-19

Влада Гонконгу вирішила відтермінувати проведення парламентських виборів до 5 вересня 2021 року через спалах коронавірусу (COVID-19) в регіоні.

Про це повідомляє Sky News.

«Вибори до парламенту Гонконгу, які раніше були заплановані на вересень 2020 року, будуть відтерміновані через спалах коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

За словами керівниці адміністрації Керрі Лам, вибори будуть проведені 5 вересня 2021 року. Вона додала, що таке рішення також отримало підтримку з боку китайського уряду.

Зазначається, що у п’ятницю в регіоні за минулу добу було виявлено 3 273 нових випадків захворювання на коронавірус, що понад удвічі більше за дані від 1 липня.

Вчора у Гонконзі заборонили балотуватися на майбутніх виборах до місцевого парламенту 12 кандидатам-опозиціонерам, які виступають за демократію в регіоні.

Як повідомлялося, 30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про забезпечення національної безпеки в Гонконгу. Відповідно до закону, центральна влада КНР створить у цьому адміністративному районі спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція влади Гонконгу.

Багато країн розкритикували це рішення Пекіна, стверджуючи, що ухвалення такого закону порушує принцип "одна країна - дві системи".