У Китаї - рекордна за три місяці кількість випадків COVID-19

Національна комісія з охорони здоров’я Китаю за минулу добу зареєструвала в країні 101 новий випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє CNA.

«Китай заявив про 101 новий випадок коронавірусу, найвищий добовий показник за минулі три місяці», - йдеться у повідомленні.

За даними Комісії, зі 101 нового випадку 98 були виявлені у північно-західному Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.

Ще три випадки COVID-19 вважають завезеними з-за кордону.

Зазначається, що востаннє така велика кількість випадків захворювання на коронавірус у КНР була виявлена 13 квітня. Тоді було оголошено про 108 заражень.

Всього в країні вже зареєстровано 84 060 людей із COVID-19.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 29 липня у світі зафіксовано 16 893 532 випадки коронавірусу, з них 663 476 - летальні, 10 456 398 осіб одужали.