Кількість випадків коронавірусу на лайнері у Норвегії зросла до 40

Щонайменше у 40 пасажирів та членів екіпажу норвезького круїзного корабля Roald Amundsen виявили хворобу COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Сотні пасажирів Roald Amundsen наразі перебувають на карантині та очікують результатів тестів, повідомила компанія, якій належить судно.

Корабель належить норвезькій компанії Hurtigruten, він причалив у порту Тромсо на півночі Норвегії у п'ятницю.

Hurtigruten призупинила усі круїзи через спалах коронавірусу на своєму судні.

"Зараз ми зосереджуємо всі наші зусилля на турботі про наших гостей та колег", - заявив генеральний директор компанії Даніель Скджелдамсейд.

Roald Amundsen був у тижневому плаванні в Арктиці, а також, мав відвідати порти в Англії та Шотландії у вересні.

По прибуттю до Норвегії 177 пасажирам було дозволено вийти на берег, що змусило місцеву владу витратити час, щоб знайти та протестувати тих, хто був на борту судна. Наразі всім пасажирам наказано піти на самоізоляцію, повідомили в неділю норвезькі чиновники сфери охорони здоров'я.

Як повідомляв Укрінформ, в неділю біля узбережжя Норвегії на круїзному лайнері зафіксували спалах коронавірусної хвороби. Усіх 177 пасажирів лайнера, які вже сіли на борт до виявлення спалаху захворювання, зобов'язали самоізолюватися.